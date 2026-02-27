Sergio Brio | Alla Juve Boniperti e Agnelli mi hanno insegnato a vivere vi racconto come sono finito a Boris

Sergio Brio condivide i ricordi della sua carriera calcistica, partendo dagli insegnamenti ricevuti da figure storiche del club. Racconta le sfide affrontate durante la partecipazione alla Coppa Intercontinentale del 1985 e i momenti più significativi che hanno segnato il suo percorso. La narrazione si concentra sugli eventi e le emozioni vissute nel corso degli anni, offrendo uno sguardo diretto alla sua esperienza.

Dalla promessa mantenuta di Boniperti ai rigori della Coppa Intercontinentale del 1985: Sergio Brio ripercorre a Fanpage.it aneddoti, battaglie e lezioni di vita in bianconero. Un viaggio tra campo e spogliatoio, dove la Juventus diventa famiglia e identità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Era un giocatore completo, forte con entrambi i piedi e abile di testa, gran fisico ma con una tecnica e una velocità nel breve pazzesca. Non aveva punti deboli. E se hai queste doti, metti in difficoltà chiunque". [Sergio Brio su Marco Van Basten] - facebook.com facebook