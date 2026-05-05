Nella giornata del 5 maggio 2026, il maltempo ha interessato la provincia di Firenze con temporali che hanno causato allagamenti in alcune località. Una tromba d’aria si è avvicinata alla zona di Empoli, mentre in diversi comuni come Castelfiorentino, Reggello e Figline Incisa si sono verificati allagamenti e danni localizzati. La perturbazione ha portato temporali con intensità fino a 40 millimetri all’ora e 20 millimetri in 15 minuti.

FIRENZE – La perturbazione che ha interessato dalle prime ore di oggi, 5 maggio 2026, il territorio dellaCittà metropolitana di Firenze durante il pomeriggio ha portato alla formazione di temporali sparsi di intensità fino a 20mm15' e 40 mmh. Lo fa sapere la Metrocittà. Criticità per allagamento della sede stradale si sono verificate in città di Firenze e nelle ultime ore anche sul resto del territorio (Castelfiorentino, Reggello e Figline Incisa). Non sono da escludere fenomeni analoghi anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, mercoledì 6 maggio. EMPOLI – Un forte temporale si è abbattuto sulla zona di Empoli nel primo pomeriggio, dove addirittura si è formata una tromba d’aria, come mostrano le immagini diffuse sui social, dalla forma allungata, molto simile ad un serpente.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo in provincia di Firenze: tromba d’aria sfiora Empoli, allagamenti a Castelfiorentino, Reggello e Figline Incisa

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