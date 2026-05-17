Malori al magazzino Lidl di Pontedera | tre persone in ospedale

Sabato 16 maggio, presso il centro di distribuzione di un noto supermercato a Pontedera, sono stati segnalati malori tra tre lavoratori. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per controlli medici. L’intera area è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto. Al momento non sono stati resi noti dettagli riguardo alla natura dei malori o alle eventuali sostanze coinvolte.

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Sospetta intossicazione nella mattinata di sabato 16 maggio presso il centro di distribuzione Lidl in via Carpi a Pontedera.Secondo i primi accertamenti svolti dai vigili del fuoco, giunti sul posto per verifiche e controlli sulla qualità dell'aria, durante la fase di lavoro per la manutenzione e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pontedera: tre operai intossicati, magazzino Lidl evacuatoPISA – Momenti di paura oggi, 16 maggio 2026, a Pontedera, in provincia di Pisa, dove tre operai sono rimasti intossicati durante il turno di lavoro... Malori nel magazzino, tre lavoratori finiscono al pronto soccorsoPontedera (Pisa), 16 maggio 2026 – Hanno accusato malesseri, in particolare mal di stomaco, tutti insieme mentre erano al lavoro nel magazzino della... Pontedera: tre operai intossicati, magazzino Lidl evacuatoMomenti di paura oggi, 16 maggio 2026, a Pontedera, in provincia di Pisa, dove tre operai sono rimasti intossicati durante il turno di lavoro all’interno del magazzino Lidl di via Carpi. L'allarme è s ... firenzepost.it Malori nel magazzino, tre lavoratori finiscono al pronto soccorsoPontedera, il caso al centro di distribuzione della catena Lidl in via Carpi. Le loro condizioni non sarebbero gravi ... lanazione.it