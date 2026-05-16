Pontedera | tre operai intossicati magazzino Lidl evacuato

Oggi a Pontedera, in provincia di Pisa, tre operai sono stati portati in ospedale dopo aver subito un'intossicazione all’interno del magazzino Lidl di via Carpi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il magazzino è stato evacuato per precauzione. Non sono ancora note le cause dell’incidente, mentre le autorità stanno conducendo le verifiche del caso per chiarire i dettagli dell’accaduto. La situazione ha comportato l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.

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PISA – Momenti di paura oggi, 16 maggio 2026, a Pontedera, in provincia di Pisa, dove tre operai sono rimasti intossicati durante il turno di lavoro all’interno del magazzino Lidl di via Carpi. L’allarme è scattato intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118, i vigili del fuoco e i tecnici del servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per effettuare gli accertamenti del caso e verificare l’origine del problema. Tre persone sono state condotte al pronto soccorso a Pontedera con parametri stabili e saturazione perfetta: tutti e tre hanno riferito di mal di stomaco. Secondo l’Asl potrebbe trattarsi di un problema legato a un prodotto usato per pulire pavimenti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pontedera: tre operai intossicati, magazzino Lidl evacuato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rogo in un'azienda: fumo e fiamme, tre operai intossicatiFumo e fiamme sul tetto di un’azienda di Collebeato nel pomeriggio di martedì 12 maggio. Pontedera: incendio in appartamento, evacuato palazzoPONTEDERA (PISA) – Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nel pomeriggio di oggi, 13 aprile 2026, in piazza Donna Paola Piaggio, a... Pontedera: tre operai intossicati, magazzino Lidl evacuatoPISA – Momenti di paura oggi, 16 maggio 2026, a Pontedera, in provincia di Pisa, dove tre operai sono rimasti intossicati durante il turno di lavoro all’interno del magazzino Lidl di via Carpi. firenzepost.it Pontedera, tre operai intossicati: evacuazione dal magazzino nella zona industriale – soccorsi sul postoPONTEDERA. Tre persone intossicate al magazzino Lidl di Pontedera. L’episodio si è verificato nella mattina di sabato 16 maggio all’interno della struttura di via Carpi, dove alcuni dipendenti hanno a ... msn.com