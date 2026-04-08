Una discarica abusiva di circa 950 metri quadrati è stata scoperta e sequestrata dalla guardia di finanza a Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba. Durante l’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati circa cinque tonnellate di rifiuti. Nella stessa occasione è stata presentata una denuncia.

PORTO AZZURRO (LIVORNO) – Una discarica abusiva di 950 metri quadrati è stata sequestrata a Porto Azzurro, all’Isola d’Elba, dalla guardia di finanza. Dentro 5 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, e un manufatto abusivo, una costruzione illegale, senza permessi di costruire. C’è un denunciato alla procura per presunte violazioni del Testo Unico Ambientale, del Testo Unico dell’Edilizia e del Codice dei beni culturali. L’ operazione è del Reparto aeronavale della guardia di finanza di Livorno con la sezione di Portoferraio. Nella discarica c’erano materiale ferroso, plastiche, batterie esauste, motocicli e residui di lavorazioni in avanzato stato di deterioramento, ammassati senza autorizzazione e in violazione delle normative ambientali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Discarica abusiva all’Isola d’Elba: sequestrate 5 tonnellate di rifiuti a Porto Azzurro, una denuncia

Isola d'Elba, sequestrata maxi discarica abusiva con 5 tonnellate di rifiutiUna discarica abusiva di 950 metri quadrati è stata sequestrata a Porto Azzurro dalla guardia di finanza.

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Porto Azzurro: Sequestrati discarica e manufatto abusivi, con 5 tonnellate di rifiuti (anche pericolosi) x.com