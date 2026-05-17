Malen al debutto in un derby ma la Roma perde Koné
Alle ore 12:00 si tiene il Derby della Capitale tra Roma e Lazio allo Stadio Olimpico, una partita importante per la qualificazione alla prossima Champions League. Durante l'incontro, l’attaccante olandese, vestendo la maglia giallorossa, fa il suo debutto in questa sfida. La formazione di Gian Piero Gasperini lo inserisce nel piano tattico. La partita si presenta come un appuntamento cruciale per entrambe le squadre in classifica. La sfida si svolge con molti occhi puntati sui giocatori in campo.
L’attaccante olandese Donyell Malen si appresta a debuttare oggi alle ore 12:00 nel Derby della Capitale tra Roma e Lazio allo Stadio Olimpico, una sfida decisiva per la corsa alla prossima Champions League che vedrà il numero 14 giallorosso al centro del piano tattico di Gian Piero Gasperini. Arrivato a stagione in corso, l’ex giocatore del Borussia Dortmund ha impresso una sterzata decisiva alle ambizioni romaniste, mettendo a referto un bottino di reti che, in appena mezzo girone, eguaglia la somma dei gol realizzati dai primi tre marcatori della formazione biancoceleste. Perfettamente integrato nel tessuto cittadino, come dimostra la sua... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Roma, tridente Soulé-Malen-Dybala: Koné torna per l’Europa? Cosa sapere Koné rientra a Trigoria mercoledì 29 aprile dopo un mese e mezzo di infortunio.
Roma, tegola Koné: a rischio per il derby con la LazioIl tecnico della Roma Gian Piero Gasperini rischia di dover fare a meno di Manu Koné per il decisivo Derby della Capitale contro la Lazio, in...
MALEN BALLA AL DEBUTTO. MA LA ROMA PERDE KONÉ Da solo, in meno di mezzo girone, ha segnato tanto quanto i primi tre marcatori della Lazio, sommati, in tutto il campionato. Malen ha cambiato la vita della Roma e contribuito a riscrivere un finale x.com
#ASRoma Verso il derby: Malen alla prova del 9, Pellegrini può sperare Donyell punta a segnare nel derby: 8 le squadre già colpite. Dovbyk cerca una convocazione simbolica (MANCINI) ( Andrea Di Carlo ) IL Romanista La fumata bianca è finalmente arrivat facebook
L'Inter è campione d'Italia dopo aver battuto il Parma in casa. Inter 2-0 Parma reddit
Malen balla al debutto. Ma la Roma perde KonéAl posto del centrocampista dovrebbe esserci El Aynaoui ... msn.com
Malen ora punta al record di Balotelli: undici goal in Serie A, solo SuperMario aveva segnato di più dopo essere arrivato a gennaioI numeri confermano l'impatto devastante di Malen sul campionato italiano, l'olandese della Roma può battere il record di Mario Balotelli come bottino di goal segnati per un acquisto di gennaio: ne ... calciomercato.com