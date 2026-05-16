Roma tegola Koné | a rischio per il derby con la Lazio

Il centrocampista della Roma Manu Koné potrebbe non essere a disposizione per il Derby della Capitale contro la Lazio, in programma domani allo stadio Olimpico. Il tecnico della squadra, Gian Piero Gasperini, sta valutando le condizioni del giocatore, che è in dubbio per la partita decisiva. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle sue condizioni, e la squadra si prepara anche senza di lui in caso di esclusione.

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Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini rischia di dover fare a meno di Manu Koné per il decisivo Derby della Capitale contro la Lazio, in programma domani allo stadio Olimpico. Il centrocampista francese ha accusato un improvviso problema muscolare nelle ultime ore di ritiro, un contrattempo fisico che mette seriamente a rischio la sua presenza sul terreno di gioco per la stracittadina romana. Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva Sky Sport, le condizioni del calciatore verranno monitorate costantemente dallo staff medico, ma l’allenatore giallorosso deciderà se convocarlo soltanto a ridosso del fischio d’inizio, mantenendo l’incertezza sulla linea mediana fino all’ultimo istante utile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA vs LAZIO Non Era Solo Un Derby… E Nessuno Se LAspettava Sullo stesso argomento Koné a rischio per il derby: problema muscolare in rifinitura e Roma in ansia per il suo centrocampistaLewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Infortunio Koné, tegola Roma: il centrocampista fuori in Bologna-RomaNon arrivano buone notizie per la Roma a poche ore dalla partita di Europa League contro il Bologna con i giallorossi che dovranno fare a meno di... TEGOLA ROMA: KONÉ A RISCHIO FORFAIT PER IL DERBY Allarme a centrocampo per Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro la Lazio. Manu Koné è a forte rischio forfait per l'attesissimo derby della Capitale. Il centrocampista francese ha infatti x.com Koné KO costringe Gasperini a rivedere la Roma anti-Lazio: si scaldano Pisilli ed El AynaouiTegola Manu Koné per la Roma, con mister Gasperini costretto a reinventare il centrocampo dopo il problema muscolare accusato dal francese nell'allenamento di oggi. Tra i pali non ci sono dubbi sulla ... msn.com Roma, brutte notizie per Gasperini: un big si ferma prima del derby per un problema muscolareLa rifinitura alla vigilia della stracittadina porta in dote un pesantissimo forfait per il tecnico giallorosso: ecco di chi si tratta ... tuttosport.com