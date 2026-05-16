Durante le operazioni di recupero dei quattro sub italiani dispersi nelle acque delle Maldive, uno dei soccorritori coinvolti nelle ricerche è deceduto. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Le autorità continuano a coordinare le operazioni per trovare i dispersi e gestire le conseguenze di questa tragedia. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale e ha portato a un intensificarsi dei controlli e delle attività di ricerca nella zona.

È morto uno dei soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero dei quattro sub italiani dispersi nelle acque delle Maldive. Il militare, appartenente alle Forze nazionali di difesa delle Maldive (MNDF), era stato coinvolto nelle immersioni per la localizzazione dei corpi ed era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Secondo fonti diplomatiche, il suo decesso segna una drammatica svolta nelle operazioni, già rese estremamente complesse dalla profondità e dalla conformazione della grotta sommersa. Il sub aveva partecipato direttamente alle attività di ricerca condotte nella giornata di oggi, nell’ambito di una missione che prevede immersioni ripetute all’interno del sistema di cavità in cui sono dispersi i quattro italiani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Morto durante le ricerche dei corpi”. Maldive, tragedia nella tragedia: l’annuncio spaventoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cinque italiani morti alle Maldive durante unimmersione: indagini sulle cause della tragedia

Sullo stesso argomento

Tragedia alle Maldive, riprendono le ricerche dei quattro sub italiani dispersi nella grottaABBONATI A DAYITALIANEWS Recuperato il corpo dell’istruttore Gianluca Benedetti Dovrebbero riprendere oggi le operazioni di ricerca nei fondali...

Leggi anche: Tragedia Maldive, le cause della morte dei ricercatori dell'Università di Genova, missione di recupero dei corpi rischiosa

Cinque sub italiani sono morti durante un’immersione alle #Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato recuperato in una grotta sommersa con la bombola senza ossigeno, mentre proseguono le ricerche degli altri dispersi. ift.tt/H5Bnl7p x.com

Maldive, forse morto sub a ricerca corpiUn soldato maldiviano che si era immerso alla ricerca dei corpi dei sub italiani morti nella grotta ad Alimathaa ha avuto un incidente durante le operazioni di ricerca ed è stato portato in condizioni ... rainews.it

Italiani morti alle Maldive, riprendono le ricerche dei 4 corpi dispersi. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, riprendono le ricerche dei 4 corpi dispersi. DIRETTA ... tg24.sky.it