Maldive iniziate le operazioni di recupero delle salme nel fondale

Nelle prime ore di questa mattina, sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi di cinque subacquei italiani deceduti durante un'immersione tecnica in una grotta sommersa a circa cinquanta metri di profondità. L'intervento si svolge nella zona di Alimathaa, nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. I corpi si trovano sul fondale marino e le operazioni di recupero sono coordinate dal personale di soccorso locale e internazionale. Le autorità stanno lavorando per estrarre i corpi e portarli in superficie.

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Sono iniziate, nelle prime ore di questa mattina, le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione tecnica in una grotta sommersa a cinquanta metri di profondità, nella zona di Alimathaa, nell'atollo di Vaavu. Lo rende noto la Farnesina in una nota ufficiale, che aggiorna sulla situazione dopo ore di apprensione e attesa da parte delle famiglie e delle comunità di appartenenza delle vittime. L'ambasciatore d'Italia a Colombo - la sede diplomatica italiana competente anche per il territorio delle Maldive - è atterrato a Malè nelle scorse ore e ha immediatamente avviato i contatti con i vertici della guardia costiera locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maldive, iniziate le operazioni di recupero delle salme nel fondale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Subacquei italiani morti alle Maldive: al via le operazioni di recupero delle salmeAl via le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. Maldive, morti cinque italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi reddit Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grottaIniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. L'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora ... adnkronos.com Maldive, iniziate le operazioni di recupero delle salme nel fondaleSono iniziate, nelle prime ore di questa mattina, le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani morti alle Maldive durante ... iltempo.it