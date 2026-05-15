Un uomo delle Maldive, padre e marito di due persone decedute, ha dichiarato che tutti i subacquei coinvolti erano esperti e avevano anni di esperienza. Durante una trasmissione televisiva, è stato ascoltato mentre raccontava di aver ricevuto una chiamata dall'ambasciata, senza entrare nei dettagli delle circostanze. Le autorità indagano sulla vicenda, mentre le condizioni e le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La famiglia aspetta aggiornamenti ufficiali sulle indagini in corso.

In collegamento con "Tg 4-Diario del Giorno" Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal, due dei cinque italiani morti nella tragica immersione alle Maldive di giovedì 14 maggio, racconta del momento in cui ha appreso la notizia. "L'ultima volta che ho sentito mia moglie era l'altro ieri sera, la mattina solitamente stando loro tre ore avanti andavano a fare le immersioni e poi mi scrivevano. Quella mattina io ho mandato un messaggio che però non hanno mai letto" spiega l'uomo., Il marito della ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino ha raccontato di aver aspettato qualche ora prima di andare dal fidanzato della figlia, Giorgia, a chiedere se aveva avuto notizie o meno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maldive, il padre e marito di due vittime: "Tutti subacquei esperti con anni di esperienza, qualcosa è successo"

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