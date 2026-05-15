Una studentessa di Genova, parte di un gruppo di italiani coinvolti in un grave incidente durante un’immersione alle Maldive, è sopravvissuta senza mai aver messo piede in acqua. L’incidente ha coinvolto diverse persone, tra cui altre persone italiane. La donna è l’unica del gruppo ad aver evitato il contatto diretto con l’acqua durante l’incidente. La notizia si aggiunge a quella di altri sopravvissuti italiani coinvolti nel fatto.

C’è una sopravvissuta, una studentessa di Genova che faceva parte del gruppo di italiani coinvolto nel drammatico incidente durante un’immersione alle Maldive, ma non è mai entrata in acqua. Una scelta casuale, forse dettata da prudenza o da un malessere momentaneo, che le ha salvato la vita. Mentre proseguono le operazioni di recupero dei corpi dei cinque sub italiani morti, emergono nuovi dettagli su una tragedia che ha sconvolto famiglie e amici delle vittime. Il gruppo stava partecipando a un’escursione subacquea in una delle mete più amate dagli appassionati di immersioni, quando qualcosa è andato terribilmente storto. La giovane genovese era insieme agli altri, pronta a prendere parte all’immersione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maldive, la sesta italiana sopravvissuta: cosa è successo sulla Duke of York

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