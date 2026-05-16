Così è morto Mohamed Mahudhee il sub che cercava i corpi degli italiani alle Maldive | Malattia da decompressione

Un sub maldiviano è deceduto a causa di una malattia da decompressione mentre cercava i corpi di italiani scomparsi nelle acque dell’arcipelago. La vittima, un sergente maggiore delle Forze di difesa nazionali, aveva partecipato alle operazioni di ricerca in mare. La sua morte è stata confermata dopo che ha manifestato problemi di salute durante un’immersione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente, e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

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