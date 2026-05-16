Alle Maldive, un incidente ha coinvolto un sommozzatore impegnato nelle ricerche di un gruppo di sub scomparsi durante un'escursione. Dopo la notizia della scomparsa di cinque italiani nelle acque di un'isola, un nuovo episodio si è verificato nelle acque dell’Oceano Indiano, questa volta con un esito fatale. La vicenda si è svolta oltre i cinquanta metri di profondità, in una grotta sommersa, dove è stato trovato il corpo senza vita del sommozzatore. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Tragedia senza fine alle Maldive. Dopo la notizia della scomparsa dei 5 sub italiani nel corso di un'escursione nelle acque dell'isola di Alimathà, oltre i cinquanta metri di profondità, un nuovo dramma si è materializzato nelle acque cristalline dell'Oceano Indiano. Uno dei soccorritori delle Forze nazionali di difesa delle Maldive, impegnato nelle operazioni di ricerca dei corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi, è morto durante le operazioni. A darne annuncio è stato lo stesso comando del Mndf sui propri profili social. “Il sergente maggiore delle Forze di difesa nazionali delle Maldive (Mndf), Mohammed Mahdi, è deceduto durante un'immersione nell'ambito di un'operazione di ricerca e salvataggio condotta dalle Mndf” hanno scritto i militari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maldive, il giallo della grotta: morto un sommozzatore impegnato nelle ricerche

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