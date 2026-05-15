Maldive le vittime erano in missione per l' università di Genova

Due donne coinvolte nella strage alle Maldive erano in viaggio per svolgere una ricerca per conto dell'università di Genova. La ricercatrice Monica Montefalcone e l'assegnista Muriel Oddenino erano lì per un progetto di studio, nell’ambito di un programma annuale organizzato dall’ateneo. La loro presenza nel Paese faceva parte di un’attività accademica, e non erano coinvolte in attività di altro genere. La vicenda riguarda il tragico episodio avvenuto ieri pomeriggio.

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