Un uomo ha parlato dei giorni successivi alla morte di sua moglie e della loro figlia, entrambe decedute durante un’immersione alle Maldive. Ha dichiarato che sua moglie, considerata una sub esperta, era in possesso di tutte le certificazioni necessarie e che le accuse nei suoi confronti sono infondate. Ricorda il momento del tragico evento e afferma di aver avuto difficoltà a trovare sonno da allora. La vicenda è al centro di indagini legali in corso.

"Cosa è successo là sotto non lo so. Magari qualcuno è andato in difficoltà. Magari le bombole o un malore. Non accuso nessuno sia chiaro". Non si dà pace Carlo Sommacal che nella tragedia dei cinque sub italiani morti alle Maldive ha perso la moglie, Monica Montefalcone, e la figlia Giorgia. In una intervista per Il Corriere della Sera, l'uomo si dice distrutto: "Non mangio e non dormo da quel maledetto giovedì. Ho perso due pilastri della mia vita in un colpo solo".,, Non solo lo strazio di aver perso moglie e figlia, ma ora Carlo sta facendo i conti anche con le tante voci che circolano secondo cui Monica potrebbe aver messo in pericolo la sua vita o quella dei collaboratori: "Era una sub molto esperta, meticolosissima, con tutti i brevetti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maldive, il padre e marito di due vittime: "Monica era una sub esperta, su di lei accuse infondate"

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Dopo uno stop a causa del maltempo, dovrebbero ripartire le operazioni per trovare le salme di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive. Giorgia De Benetti intanto ha parlato con Carlo Sommacal, il marito di Monica Montefalcone, nonchè padre della 23enne Giorgia x.com

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