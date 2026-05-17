Maldive atterrati a Malpensa i venti italiani dello yacht Duke of York

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono arrivati all’aeroporto di Malpensa i cinque subacquei italiani dispersi dopo un’immersione al largo dell’isola di Alimatha’ alle Maldive. A bordo dello yacht Duke of York si trovavano alcuni italiani, tra cui i venti coinvolti nella vicenda. Le autorità italiane e maldiviane stanno coordinando le operazioni di ricerca e soccorso per trovare i dispersi. La vicenda ha suscitato attenzione nel paese, dato che coinvolge cittadini italiani in un’area nota per le attività subacquee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono atterrati a Malpensa i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York, insieme ai cinque subacquei dispersi dopo un’immersione al largo dell’isola di Alimatha’, alle Maldive. Il gruppo ha lasciato la capitale Malè con uno scalo a Dubai prima di raggiungere l’Italia. All’arrivo, le forze dell’ordine li hanno fatti defluire da un varco secondario per evitare il contatto con i numerosi giornalisti presenti nello scalo. “Sono appena atterrati. Sono in attesa di mia figlia: non ci siamo sentiti molto in questi giorni, ma lei ha visto tutta la macchina dei soccorsi ”, ha detto un padre presente nell’area arrivi di Malpensa. “Purtroppo ieri è morto anche un soccorritore – ha aggiunto – Il volo Neos ha fatto scalo a Roma ed è appena atterrato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maldive atterrati a malpensa i venti italiani dello yacht duke of york
© Lapresse.it - Maldive, atterrati a Malpensa i venti italiani dello yacht Duke of York
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Italiani morti alle Maldive, la crociera da 2.000 euro: lo yacht Duke of York, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno. Cosa sappiamoContinuano a emergere dettagli tragedia che ha portato alla morte di cinque subaquei italiani in prossimità di un atollo disabitato delle Maldive.

Maldive, la sesta italiana sopravvissuta: cosa è successo sulla Duke of YorkC’è una sopravvissuta, una studentessa di Genova che faceva parte del gruppo di italiani coinvolto nel drammatico incidente durante un’immersione...

maldive atterrati a malpensaMaldive: aereo con i 20 italiani atterrato a MalpensaSono atterrati all'aeroporto di Malpensa i venti italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatha', alle Maldive. I venti ... ansa.it

maldive atterrati a malpensaLa tragedia dei sub, atterrati a Malpensa gli altri 20 italiani in arrivo dalle MaldiveErano tutti a bordo della stessa barca: Duke of York. Il corpo del capospedizione è l'unico ritrovato. A coordinare i sommozzatori nelle ricerche ora anche tre finlandesi ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web