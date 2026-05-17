Sono arrivati all’aeroporto di Malpensa i cinque subacquei italiani dispersi dopo un’immersione al largo dell’isola di Alimatha’ alle Maldive. A bordo dello yacht Duke of York si trovavano alcuni italiani, tra cui i venti coinvolti nella vicenda. Le autorità italiane e maldiviane stanno coordinando le operazioni di ricerca e soccorso per trovare i dispersi. La vicenda ha suscitato attenzione nel paese, dato che coinvolge cittadini italiani in un’area nota per le attività subacquee.

Sono atterrati a Malpensa i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York, insieme ai cinque subacquei dispersi dopo un’immersione al largo dell’isola di Alimatha’, alle Maldive. Il gruppo ha lasciato la capitale Malè con uno scalo a Dubai prima di raggiungere l’Italia. All’arrivo, le forze dell’ordine li hanno fatti defluire da un varco secondario per evitare il contatto con i numerosi giornalisti presenti nello scalo. “Sono appena atterrati. Sono in attesa di mia figlia: non ci siamo sentiti molto in questi giorni, ma lei ha visto tutta la macchina dei soccorsi ”, ha detto un padre presente nell’area arrivi di Malpensa. “Purtroppo ieri è morto anche un soccorritore – ha aggiunto – Il volo Neos ha fatto scalo a Roma ed è appena atterrato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, atterrati a Malpensa i venti italiani dello yacht Duke of York

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