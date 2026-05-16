Maldive | ‘Morto il sub che cercava i corpi degli italiani’

Da imolaoggi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità delle Maldive hanno comunicato che il sub delle forze armate, coinvolto nelle ricerche dei corpi degli italiani scomparsi, è deceduto. La notizia è stata diffusa dai media locali, che riferiscono che l’uomo si era immerso in mare per cercare le vittime dell’incidente. Le operazioni di ricerca e soccorso, avviate dopo la sparizione, sono state condotte nelle aree interessate, ma al momento non sono stati trovati altri sopravvissuti o corpi.

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I media delle Maldive danno per deceduto il sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche Il ‘Duke of York’, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani frai quali i 5 sub scomparsi, ha appena raggiunto la capitale Malé. In mare al momento otto sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. I due primi operatori si sono già immersi per individuare e segnalare con precisione il punto di ingresso della serie di caverne in cui sono scomparsi i sub italiani. Altri 6 sommozzatori si immergeranno successivamente, in vari turni, per provare a individuare i corpi e riportarli in superfice. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Tragedia delle Maldive, media locali: morto uno dei sub che cercava i corpi degli italiani

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