Maldive | ‘Morto il sub che cercava i corpi degli italiani’

Le autorità delle Maldive hanno comunicato che il sub delle forze armate, coinvolto nelle ricerche dei corpi degli italiani scomparsi, è deceduto. La notizia è stata diffusa dai media locali, che riferiscono che l’uomo si era immerso in mare per cercare le vittime dell’incidente. Le operazioni di ricerca e soccorso, avviate dopo la sparizione, sono state condotte nelle aree interessate, ma al momento non sono stati trovati altri sopravvissuti o corpi.

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