Malattia e controlli INPS | nuovi orari e piattaforma digitale

L’INPS ha annunciato un rafforzamento delle verifiche sulle assenze per malattia, aumentando il numero di medici ispettori e introducendo una piattaforma digitale rivolta ai datori di lavoro. I nuovi orari di accesso alla piattaforma e gli strumenti digitali sono stati presentati come parte di questa strategia. La decisione mira a monitorare più efficacemente le richieste di congedo e le assenze certificate.

L’INPS potenzia i controlli sulle assenze per malattia attraverso un incremento dei medici ispettori e l’introduzione di una nuova piattaforma digitale dedicata ai datori di lavoro. La normativa del 2026 uniforma le fasce di reperibilità per tutti i lavoratori, eliminando le distinzioni tra settore pubblico e privato in seguito a una decisione del TAR Lazio. Le verifiche mediche avvengono in due momenti precisi della giornata: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, includendo anche la domenica e i giorni festivi. Questa tempistica, stabilita dal tribunale amministrativo con la sentenza n. 163052023, garantisce che la disponibilità del dipendente sia costante indipendentemente dal tipo di contratto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malattia e controlli INPS: nuovi orari e piattaforma digitale Come chiedere il congedo parentale con la nuova procedura sul sito Inps (Parte 1) Leggi anche: Disabilità: controlli INPS tramite piattaforma sui permessi 104, gravità per epilessia farmacoresistente. Le novità