Malattia e controlli INPS | nuovi orari e piattaforma digitale

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INPS ha annunciato un rafforzamento delle verifiche sulle assenze per malattia, aumentando il numero di medici ispettori e introducendo una piattaforma digitale rivolta ai datori di lavoro. I nuovi orari di accesso alla piattaforma e gli strumenti digitali sono stati presentati come parte di questa strategia. La decisione mira a monitorare più efficacemente le richieste di congedo e le assenze certificate.

L’INPS potenzia i controlli sulle assenze per malattia attraverso un incremento dei medici ispettori e l’introduzione di una nuova piattaforma digitale dedicata ai datori di lavoro. La normativa del 2026 uniforma le fasce di reperibilità per tutti i lavoratori, eliminando le distinzioni tra settore pubblico e privato in seguito a una decisione del TAR Lazio. Le verifiche mediche avvengono in due momenti precisi della giornata: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, includendo anche la domenica e i giorni festivi. Questa tempistica, stabilita dal tribunale amministrativo con la sentenza n. 163052023, garantisce che la disponibilità del dipendente sia costante indipendentemente dal tipo di contratto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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