A Reggio Emilia, il passaggio di Kate, principessa del Galles e futura regina, ha attirato l’attenzione della comunità locale. La visita, durata poco, ha suscitato entusiasmo tra i residenti, che avevano sperato di poterla incontrare durante il soggiorno. La presenza reale si è concentrata in particolare sulla zona montana, dove il maestro Malaguzzi aveva insegnato in passato. La visita, infatti, ha avuto un forte risalto tra chi ricorda le radici di quel territorio e le figure storiche legate alla scuola.

VENTASSO Il breve e caloroso soggiorno di Kate, principessa del Galles e futura regina d’Inghilterra a Reggio, di riflesso ha scosso la montagna che si era illusa di poterla incontrare sul percorso del maestro Malaguzzi. A Sologno di Villa Minozzo dove ha insegnato e a Ligonchio di Ventasso dove è stato realizzato dal Parco con Reggio Children l’Atelier delle Acque. Sperano di incontrarla il prossimo viaggio, dal momento che Kate ha salutato con un ‘arrivederci’, i consiglieri dei gruppi di minoranza di Ventasso che in una nota affermano fra l’altro: "Nella nostra qualità di appartenenti a delle Istituzioni della montagna non possiamo non soffermarci sul significato dell’eccezionale evento della visita di Kate, principessa del Galles, alla città di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Malaguzzi insegnò in montagna, Kate torni qui"

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