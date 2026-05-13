Kate Middleton al centro Loris Malaguzzi | il video

Durante una visita ufficiale, una principessa si è fermata davanti a un pannello per ascoltare una spiegazione sulla poesia dei 100 linguaggi, un elemento legato al metodo educativo di Loris Malaguzzi. Il momento è stato ripreso in un video, in cui si vede la principessa osservare attentamente e ascoltare le spiegazioni fornite. La visita ha coinvolto anche altre attività, senza ulteriori dettagli su luoghi o partecipanti.

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La visita della principessa: sosta davanti al pannello, per spiegarle la poesia dei 100 linguaggi di Loris Malaguzzi, pedagogo reggiano a cui è stato dedicato il centro e padre del Reggio Approach.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kate Middleton al centro Loris Malaguzzi: il video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reggio Children per la principessa Kate, ecco il posto speciale della sua visita Notizie correlate Kate Middleton arriva al Centro Malaguzzi: il videoLa principessa è arrivata al centro luogo di incontro e confronto per chi vuole innovare l'educazione dei più piccoli. Kate Middleton in Emilia: le tappe tra Sala del Tricolore, Loris Malaguzzi e le colline del RoncoloDall’incontro con le istituzioni al cuore del metodo educativo reggiano: ecco il percorso della Principessa del Galles a Reggio Emilia. Temi più discussi: Kate Middleton a Reggio: Le donne e le loro battaglie al centro della visita. VIDEO; Kate Middleton a Reggio Emilia: il modello educativo Reggio Approach al centro della visita della Principessa del Galles il 13 e 14 maggio; Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, visita agli asili più belli del mondo dopo la malattia; I motivi della visita di Kate Middleton in Italia: perché questo viaggio è diverso da tutti gli altri. Kate Middleton esce all'università dell'est di Londra per visitare il centro di ricerca sulla cura dei bambini e l'infanzia - reddit.com reddit Kate Middleton riparte da Reggio Emilia: primo viaggio all'estero nel nome dell'infanzia Dopo l'anno più difficile, la Principessa vola a Reggio Emilia. Attesi oltre 150 giornalisti per un incontro storico tra la Royal Foundation e l'eccellenza pedagogica emiliana x.com Kate, 'affascinata dalla vostra filosofia, da bambini al centro'Volevo venire a Reggio Emilia per questo mio grande interesse, sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità. Con queste parole Kate Middleton ha ... lanazione.it Kate Middleton in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia per studiare gli asiliLa principessa Kate torna in Italia, Paese che ama e che conosce, per averci trascorso tre anni da studentessa: stavolta ha scelto Reggio Emilia, la città famosa nel mondo per i suoi asili modello. La ... msn.com