Kate Middleton arriva al Centro Malaguzzi | il video
Una giornata al Centro Malaguzzi ha visto l’arrivo della principessa, che è stata accolta all’ingresso del centro dedicato all’innovazione educativa per i bambini. Il suo ingresso è stato ripreso da un video che mostra il momento in cui è arrivata e si è diretta verso l’interno. Il Centro Malaguzzi è un luogo di confronto e sperimentazione nel settore dell’educazione infantile.
La principessa è arrivata al centro luogo di incontro e confronto per chi vuole innovare l'educazione dei più piccoli. Qui tiene alcuni incontri e le viene servito anche un pranzo leggero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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