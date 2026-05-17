Malagò | Il nuovo ct della nazionale? Deve innamorarsi del progetto gettare il cuore oltre l’ostacolo Non possiamo permetterci di sbagliarlo

Il presidente di una federazione sportiva ha commentato le caratteristiche che dovrebbe avere il prossimo commissario tecnico della nazionale, sottolineando l'importanza di un forte coinvolgimento e di passione per il progetto. Ha anche evidenziato che non si può permettere di commettere errori nella scelta di questa figura. Nel frattempo, si avvicina la fase finale della corsa alla presidenza della federazione, con molti candidati in corsa e decisioni ancora da prendere.

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