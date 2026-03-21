Un commento di Adani sulla squadra nazionale sottolinea che non bisogna permettersi di diventare una semplice periferia del calcio mondiale. La sua dichiarazione evidenzia l'importanza di mantenere un ruolo centrale nel panorama internazionale e di evitare di essere dimenticati o marginali nelle competizioni più importanti. La riflessione si concentra sulla posizione della nazionale nel contesto globale.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calcio italiano trattiene il respiro. Giovedì prossimo segnerà uno spartiacque decisivo per le ambizioni internazionali della nostra Nazionale, guidata con la consueta grinta da Rino Gattuso, l’ ex centrocampista campione del mondo nel 2006 e tecnico noto per il suo temperamento indomabile. Gli Azzurri sono chiamati a superare lo scoglio dell’ Irlanda del Nord in una sfida da “dentro o fuori” valida per i playoff Mondiali. Il cammino verso il Qatar: ostacoli e possibili avversarie. Qualora l’ Italia dovesse superare il primo ostacolo giovedì, il cammino non sarebbe comunque concluso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani sulla Nazionale: «Non possiamo permetterci di diventare periferia del mondo»

Articoli correlati

Giochi del Mediterraneo: tavolo a Taranto con ministro dello Sport e presidente della Regione Puglia Decaro: "non possiamo permetterci di fallire"Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine dell’incontro operativo con il...

"Lo stadio? Quello che possiamo permetterci"Boogna, 16 febbraio 2026 – "Cercherei di fare la cosa che possiamo permetterci, così almeno la portiamo a casa".

Una raccolta di contenuti su Adani sulla Nazionale Non possiamo...

Temi più discussi: Lele Adani: Nazionale? Siamo superiori all'Irlanda del Nord. Confido sul blocco Inter e in Donnarumma, il nostro fuoriclasse; C'è un'unica via tra ispirazione e motivazione. Rino dovrà trovarla per portarci al Mondiale; Al teatro Verdi come allo stadio . Adani: Oggi la Fiorentina soffre. Ma non molli, vincere qui è unico; Daniele Adani: Fiorentina, adesso guai a rilassarsi: la salvezza non è raggiunta.

Adani: Polemiche e uscite premature dalla Champions, si doveva fare tutto meglio. Ma oggi conta la NazionaleSta per iniziare la settimana più importante della nostra storia calcistica. Almeno di quella recente. Lo scrive Lele Adani sulle colonne del Corriere della Sera con ovvio riferimento alla Nazionale ... msn.com

Lele Adani: «Nazionale? Siamo superiori all'Irlanda del Nord. Confido sul blocco Inter e in Donnarumma, il nostro fuoriclasse»Viva El Tour è il nuovo progetto live di Viva El Futbol, il celebre podcast condotto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola pensato per portare il talk sportivo fuori dagli ... ilmessaggero.it

Un mondiale senza Neymar Lele Adani si rifiuta di commentarlo facebook

#Adani: “ #DeZerbi a #Firenze È dura. Tra i migliori c’è anche Thiago #Motta” #Fiorentina x.com