Un imprenditore ha espresso pubblicamente il suo cordoglio per la scomparsa di una zia, condividendo un messaggio che trasmette emozioni e ricordi familiari. Nel testo, si parla di un legame forte che ha attraversato generazioni e distanze geografiche, unendo due sponde dell’Atlantico con l’amore. La comunicazione è stata pubblicata sui social, testimoniando l’affetto e la gratitudine nei confronti della donna scomparsa, e riflettendo un rapporto profondamente radicato nella storia personale e familiare.

Un lungo messaggio carico di emozione, memoria familiare e gratitudine. Così l’imprenditore Giacomo Curigliano ha voluto salutare pubblicamente la zia Agata, scomparsa nelle ultime ore, affidando ai social un ricordo intenso che attraversa generazioni, affetti e migliaia di chilometri di distanza. “Zia Agata non c’è più”, scrive Curigliano all’inizio del suo messaggio, definendola “la nostra amata zia d’America”, figura centrale di una famiglia rimasta unita tra Italia e Stati Uniti grazie alla sua presenza costante e silenziosa. Originaria di Pittsburgh, Agata aveva conosciuto il dolore molto presto, perdendo la madre da bambina. Un’esperienza che, come racconta il nipote, l’aveva resa un punto di riferimento per i fratelli e per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maierato. Addio a zia Agata, il commosso ricordo dell’imprenditore Giacomo Curigliano: “Ha unito due sponde dell’Atlantico con l’amore”

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