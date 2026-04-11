Il presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea della Nato si trova a Riga, dove ha partecipato ai lavori della Commissione permanente. Questa riunisce regolarmente i rappresentanti dei 32 Parlamenti degli Stati membri dell’Alleanza Atlantica. Durante l’incontro, è stata confermata la piena solidarietà tra le due sponde dell’Atlantico. La missione si inserisce nelle attività periodiche di coordinamento tra i paesi aderenti alla Nato.

RIGA – Il presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea della Nato, Lorenzo Cesa, è oggi in missione a Riga per partecipare ai lavori della Commissione permanente che riunisce periodicamente i capi-delegazione dei 32 Parlamenti dei Paesi che aderiscono all’Alleanza Atlantica. L’Assemblea ha ribadito che la Nato è l’unica credibile ed effettiva cornice per la sicurezza collettiva della regione euro-atlantica, adottando una dichiarazione all’unanimità. “Abbiamo inteso confermare – ha commentato Cesa – la piena solidarietà tra le due sponde dell’Atlantico, a fronte delle responsabilità crescenti che ci toccano come parlamentari per garantire ai cittadini dei nostri Paesi pace e sicurezza in un mondo che sta diventando sempre più pericoloso”.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Nato, Cesa a Riga: “Confermata piena solidarietà tra le due sponde dell’Atlantico”

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