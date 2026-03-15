La tensione tra Stati Uniti e Iran ha portato a un aumento delle tensioni tra le due sponde dell’Atlantico, dove le decisioni militari adottate in Medio Oriente hanno avuto ripercussioni sui rapporti commerciali tra i paesi europei e gli Stati Uniti. La crisi ha evidenziato come le mosse strategiche in ambito militare possano influenzare anche le dinamiche economiche e diplomatiche a livello internazionale.

La crisi tra Stati Uniti e Iran ha prodotto un effetto inatteso nella relazione transatlantica: una scelta militare locale si è trasformata in una potenziale guerra commerciale. Il rifiuto della Spagna di autorizzare l’uso delle basi di Rota e Morón per operazioni statunitensi contro Teheran ha provocato la reazione dell’amministrazione Trump, che ha minacciato dazi e restrizioni commerciali verso Madrid. Non si tratta solo di un episodio diplomatico. Per la prima volta in modo così esplicito, una divergenza strategica all’interno dell’alleanza occidentale viene tradotta in pressione economica diretta contro uno Stato membro dell’Unione europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nervi tesi tra le due sponde dell’Atlantico: quando commercio e basi militari diventano leve di potere

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