Madre stremata dalle violenze del figlio | 28enne arrestato

Una donna di 48 anni di Procida ha deciso di rivolgersi ai carabinieri dopo aver subito mesi di violenze, minacce e continue richieste di denaro da parte del figlio di 28 anni. La donna ha presentato denuncia in seguito all’ultimo episodio di aggressione, che si è verificato recentemente. Le forze dell’ordine hanno quindi arrestato il giovane, che ora dovrà rispondere delle accuse a suo carico. La situazione ha portato alla decisione di intervenire per tutelare la donna.

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