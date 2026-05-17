Madre stremata dalle violenze del figlio | 28enne arrestato
Una donna di 48 anni di Procida ha deciso di rivolgersi ai carabinieri dopo aver subito mesi di violenze, minacce e continue richieste di denaro da parte del figlio di 28 anni. La donna ha presentato denuncia in seguito all’ultimo episodio di aggressione, che si è verificato recentemente. Le forze dell’ordine hanno quindi arrestato il giovane, che ora dovrà rispondere delle accuse a suo carico. La situazione ha portato alla decisione di intervenire per tutelare la donna.
Ha denunciato il figlio dopo mesi di violenze, minacce e continue richieste di denaro. Una donna di 48 anni, a Procida, si è rivolta ai carabinieri dopo l’ennesimo episodio. Il figlio, 28 anni, è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Madre mummificata, immagini del figlio che torna nella casa dell'orrore - Vita in Diretta 26/11/2025
Sullo stesso argomento
Procida, madre stremata dalle violenze denuncia il figlio: 28enne arrestato dai CarabinieriSecondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe raggiunto la madre sul posto di lavoro per ottenere denaro.
Lecce, il figlio salva la madre: arrestato il padre per violenze? Cosa scoprirai Come ha fatto il dodicenne a contattare i carabinieri senza farsi scoprire? Cosa è successo durante gli episodi di violenza avvenuti...