A Lecce, un dodicenne ha chiamato i carabinieri per segnalare violenze subite dalla madre, portando all’arresto del padre. Durante le verifiche sono emersi episodi di aggressioni avvenuti in presenza dei figli, mentre il ragazzo è riuscito a contattare le forze dell’ordine senza essere scoperto. La donna ha confermato le violenze, che si sono ripetute nel tempo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il dodicenne a contattare i carabinieri senza farsi scoprire?. Cosa è successo durante gli episodi di violenza avvenuti in presenza dei figli?. Perché la vittima aveva deciso di ritirare la denuncia presentata a dicembre?. Quali misure ha disposto il gip per proteggere la donna e i minori?.? In Breve Violenze sistematiche documentate dai carabinieri dal luglio 2025.. Denunce precedenti presentate dalla vittima a dicembre e gennaio.. Gip Marcello Rizzo dispone arresti domiciliari con braccialetto elettronico.. Aggressione avvenuta il 26 aprile con furto del cellulare.. Il 26 aprile scorso, un dodicenne rimasto nascosto sotto il letto ha allertato i carabinieri per segnalare l’aggressione della madre da parte del padre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, il figlio salva la madre: arrestato il padre per violenze

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