Toscana protagonista al Salone del Libro di Torino | torna il treno dei lettori

Alla 38esima edizione del Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio 2026, la Regione Toscana torna a essere protagonista con una presenza significativa. L’evento si svolge a Lingotto Fiere e rappresenta la più importante fiera dell’editoria in Italia. La partecipazione della regione e delle case editrici locali si conferma anche quest’anno come un momento di rilievo per il settore editoriale toscano.

FIRENZE – Forte e caratterizzata anche quest’anno la presenza della Regione e dell’editoria toscana alla 38esima edizione del Salone internazionale del libro di Torino, la più importante fiera dell’editoria italiana che si svolge dal 14 al 18 maggio 2026 a Lingotto Fiere. Per la Toscana un’occasione unica per valorizzare la cultura e la creatività regionale e promuovere le molteplici realtà territoriali anche a livello internazionale. Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche il Treno dei lettori che questa volta sarà rivolto soprattutto agli under 26 in linea con il tema del Salone Il mondo salvato dai ragazzini. Il convoglio partirà dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella sabato 16 maggio e porterà a Lingotto Fiere 450 persone.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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La Regione Toscana al Salone del Libro di Torino, torna il treno dei lettori per i giovani

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