M5S in Puglia | 1.400 cittadini propongono idee per il programma

In Puglia, circa 1.400 cittadini hanno presentato proposte e idee nelle piazze locali, contribuendo alla definizione del programma politico. Tra i temi più discussi ci sono questioni legate all’ambiente, ai servizi pubblici e al lavoro. Le proposte raccolte saranno analizzate e integrate nel quadro delle iniziative future del campo progressista. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa, ma queste idee rappresentano un passo importante nel coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte politiche del territorio.

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