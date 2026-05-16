Foggia M5S ascolta i cittadini | nasce il programma dal basso

A Foggia, il Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro con i cittadini per raccogliere proposte e idee da inserire nel programma elettorale della coalizione. Durante l'evento, non sono stati esposti loghi di partiti o simboli politici, ma si è preferito concentrare l’attenzione sulle opinioni raccolte direttamente dai partecipanti. La riunione si è svolta in un clima di ascolto, con domande rivolte ai presenti su come le proposte possano influenzare la vita nella Capitanata.

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? Domande chiave Come influenzeranno le idee della Capitanata il programma della coalizione?. Perché sono stati eliminati i loghi politici durante l'incontro?. Chi coordina concretamente la raccolta delle istanze a Foggia?. Quali problemi specifici del territorio emergeranno dai tavoli di confronto?.? In Breve Evento sabato 16 maggio 2026 presso il padiglione 69 della Fiera di Foggia.. Coordinamento locale affidato a Buononato, Petrosillo, Paglialonga, Totaro e Micky de Finis.. Circuito nazionale prevede cento spazi di confronto distribuiti in due giorni.. Coinvolgimento di aree territoriali dai Monti Dauni al Gargano e zone come San Severo.. Mario Furore ha aperto questa mattina, sabato 16 maggio 2026, il format Nova – Parola all’Italia presso il padiglione 69 della Fiera di Foggia in viale Fortore 143. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, M5S ascolta i cittadini: nasce il programma dal basso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena, il M5S ascolta i cittadini: nasce il progetto Nova? Punti chiave Come influenzeranno le proposte dei cittadini il programma della coalizione? Quali problemi locali di sanità e mobilità verranno... Tuscia, nasce il progetto: i cittadini diventano redattori dal basso? Domande chiave Come possono le segnalazioni WhatsApp diventare cronaca ufficiale nella Tuscia? Chi gestirà la verifica delle notizie inviate dai...