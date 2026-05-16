M5S 2000 cittadini in piazza in Sicilia per il programma Nova

Circa 2000 persone si sono radunate in una piazza della Sicilia per partecipare a un evento dedicato al programma Nova, previsto per il 2027. Durante l'incontro, i cittadini hanno condiviso idee e proposte che potrebbero essere integrate nel progetto. Nei prossimi mesi sono previsti tavoli di discussione su vari temi, tra cui sviluppo locale, tutela ambientale e servizi pubblici. Le proposte raccolte durante questa giornata saranno analizzate e valutate nelle fasi successive del percorso.

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? Punti chiave Come influenzeranno le proposte dei cittadini il programma del 2027?. Quali temi specifici verranno discussi nei prossimi tavoli tematici?. Dove si terranno i prossimi incontri nelle restanti province siciliane?. Come farà il M5S a trasformare le idee in un programma?.? In Breve Partecipazione di circa 2000 persone tra tesserati e non a Palermo, Trapani e Ragusa.. Prossimi incontri il 17 maggio a Realmonte, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Siracusa.. Discussioni su 14 tavoli tematici riguardanti sanità, ambiente, cultura, lavoro, giustizia e sport.. Obiettivo strategico di integrare istanze locali nel programma governativo per le elezioni 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S, 2000 cittadini in piazza in Sicilia per il programma Nova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento M5S: «Al via Nova 2026: costruiamo il programma di governo insieme ai cittadini»«Il Movimento 5 Stelle, su impulso del presidente Giuseppe Conte, inaugura oggi una fase politica senza precedenti: non caliamo un programma... Salerno, Bilotti (M5S): "Con ‘Nova’ i cittadini protagonisti del futuro”«“Nova - Parola all’Italia” è un’occasione di ascolto e confronto con i cittadini, perché possano proporre idee, portare all’attenzione i temi che... Anche a #Firenze il #M5S dalla parte dei cittadini come in tutta #Italia. @Mov5Stelle #dallapartegiusta #NoAeroportiInCittà @regionetoscana @comunefi @Toscana5Stelle x.com M5S, apre Nova 2.0: il laboratorio di Giuseppe Conte per il programma del centrosinistra verso il 2027Il nome sembra uscito da un laboratorio astronomico. Una stella che esplode, cambia forma e diventa qualcosa di diverso. E in effetti è proprio questo l’obiettivo di Nova 2.0, ... ilmessaggero.it Ospedali. M5S: Strutture in tilt e Lorenzin continua con le favole. Deve risposte concrete a cittadiniCosì Marialucia Lorefice è tornata sulla risposta fornita dal sottosegretario Vito De Filippo la scorsa settimana, ad un interpellanza urgente presentata dal M5S sull'emergenza orario di lavoro. La ... quotidianosanita.it