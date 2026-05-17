Lutto in casa Lilt addio a Corrado Gerbi

Da arezzonotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio direttivo provinciale di Arezzo della Lilt ha comunicato la perdita di un membro della propria comunità. Si tratta del padre di un associato, Andrea Gerbi, che è stato ricordato con un messaggio di cordoglio. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale della Lega Italiana Lotta ai Tumori. La scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli o commenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il consiglio direttivo provinciale di Arezzo della Lilt, Lega Italiana Lotta ai Tumori desidera esprimere cordoglio per la scomparsa del papà del caro associato Andrea Gerbi. Corrado Gerbi, per volontà espressa al figlio, ha voluto che la sua memoria rimanesse viva attraverso una donazione alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Lutto all'Unibo, addio all'economista Raffaele Corrado

Grave lutto in casa Napoli, addio alla leggenda azzurraÈ un’altra pagina di storia del calcio partenopeo che si chiude, e con essa se ne va un volto che per anni ha incarnato l’anima, la fedeltà e la...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web