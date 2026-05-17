Lutto in casa Lilt addio a Corrado Gerbi

Il consiglio direttivo provinciale di Arezzo della Lilt ha comunicato la perdita di un membro della propria comunità. Si tratta del padre di un associato, Andrea Gerbi, che è stato ricordato con un messaggio di cordoglio. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale della Lega Italiana Lotta ai Tumori. La scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli o commenti.

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Il consiglio direttivo provinciale di Arezzo della Lilt, Lega Italiana Lotta ai Tumori desidera esprimere cordoglio per la scomparsa del papà del caro associato Andrea Gerbi. Corrado Gerbi, per volontà espressa al figlio, ha voluto che la sua memoria rimanesse viva attraverso una donazione alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lutto all'Unibo, addio all'economista Raffaele Corrado Grave lutto in casa Napoli, addio alla leggenda azzurraÈ un’altra pagina di storia del calcio partenopeo che si chiude, e con essa se ne va un volto che per anni ha incarnato l’anima, la fedeltà e la...