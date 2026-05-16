Lutto all' Unibo addio all' economista Raffaele Corrado

L’Università di Bologna ha annunciato la scomparsa del professor Raffaele Corrado, docente di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Scienze aziendali. È deceduto martedì 12 maggio. Corrado era noto nel settore accademico per il suo ruolo di insegnante e ricercatore. La sua perdita è stata comunicata attraverso canali ufficiali dell’ateneo. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e studenti, che ricordano con rispetto il suo contributo all’ambito universitario.

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