Lutto all' Unibo addio all' economista Raffaele Corrado
L’Università di Bologna ha annunciato la scomparsa del professor Raffaele Corrado, docente di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Scienze aziendali. È deceduto martedì 12 maggio. Corrado era noto nel settore accademico per il suo ruolo di insegnante e ricercatore. La sua perdita è stata comunicata attraverso canali ufficiali dell’ateneo. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e studenti, che ricordano con rispetto il suo contributo all’ambito universitario.
L’Alma Mater Studiorum è in lutto. Martedì 12 maggio si è spento il professor Raffaele Corrado, docente di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna: “Con la sua scomparsa, il mondo accademico perde una voce autorevole, rigorosa e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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