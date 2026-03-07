Grave lutto in casa Napoli addio alla leggenda azzurra

Un grave lutto colpisce il mondo del calcio napoletano con la scomparsa di una figura che ha rappresentato per molti anni l’anima e la dedizione alla squadra. La notizia riguarda una leggenda azzurra, il cui ruolo e la cui presenza hanno segnato profondamente la storia del club. La perdita è stata annunciata ufficialmente, lasciando un vuoto tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

È un’altra pagina di storia del calcio partenopeo che si chiude, e con essa se ne va un volto che per anni ha incarnato l’anima, la fedeltà e la dedizione al Napoli silenzioso e popolare. Non sempre sotto i riflettori, ma sempre nel cuore di chi ha vissuto quegli anni. All’età di 72 anni si è spento Pasquale Fiore, storico portiere azzurro tra gli anni ’70 e ’80, la cui figura rimane impressa nella memoria dei tifosi per le poche, ma significative, apparizioni e per la fedeltà alla maglia. La notizia della sua morte ha subito generato un’ondata di cordoglio nel mondo sportivo e tra gli appassionati di calcio, riportando all’attenzione un periodo indimenticabile della squadra partenopea. 🔗 Leggi su Tvzap.it

