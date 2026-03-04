In File chiude la stagione con Esther Kinsky e Angelo Floramo

L’ultima serata della rassegna “In file” si è svolta con la partecipazione di Esther Kinsky e Angelo Floramo. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Colonos, è stata finanziata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dall’Arlef, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, con il supporto di Distillerie Nonino. L’evento ha concluso la stagione culturale dedicata alla letteratura e alla promozione del dialetto friulano.

Domenica 15 marzo, alle ore 16, la vecchia stalla dei Colonos di Villacaccia di Lestizza ospiterà "A soreli crevât. Il giorno dopo il finimondo", incontro con Esther Kinsky e Angelo Floramo, consulente scientifico di In File 2026, introdotto da Federico Rossi. Il percorso della rassegna si chiude con il confronto di due voci: Esther Kinsky, una delle più importanti scrittrici tedesche, autrice del romanzo "Rombo", e Angelo Floramo. Due prospettive: la scrittrice e il topo di biblioteca. Il Terremoto che nasce dalla trasfigurazione dell'artista e i Terremoti che ruggiscono dai documenti d'archivio, anche quelli più antichi, capaci di raccontare come questa nostra Terra sia da millenni tana dell'Orcolat.