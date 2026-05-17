Luserna Matteo Caccia | il potere del racconto tra radio e montagna

Un podcast che unisce radio e montagna ha come obiettivo quello di cambiare la percezione delle comunità alpine. Attraverso questa iniziativa, si raccontano storie e memorie delle valli trentine, offrendo uno sguardo diretto sulla vita e le tradizioni di queste zone. La collaborazione tra mezzi radiofonici e ambienti montani permette di valorizzare le testimonianze locali e di condividere le esperienze di chi vive in queste aree. L’uso del podcast si inserisce in un progetto più ampio di documentazione e diffusione delle storie alpine.

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? Punti chiave Come può un podcast cambiare la percezione delle comunità alpine?. Cosa accade quando la radio incontra la memoria delle valli trentine?. Perché narrare storie è considerato un vero atto di impegno civile?. Come si trasforma il racconto in uno strumento di coesione sociale?.? In Breve Appuntamento il 21 maggio alle ore 20:30 presso l'Istituto Cimbro di Luserna.. Elena Nicolussi Giacomaz dialogherà con l'autore sul legame tra racconto e comunità alpine.. L'incontro mira a valorizzare il patrimonio immateriale e la memoria storica delle valli trentine.. Il percorso di Caccia include esperienze presso l'Accademia dei Filodrammatici di Milano e Radio 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luserna, Matteo Caccia: il potere del racconto tra radio e montagna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il re degli storyteller arriva in Trentino: a Luserna c'è Matteo CacciaÈ uno dei re incontrastati della narrazione italiana, la sua voce non solo è una delle più autorevoli dello storytelling contemporaneo, ma anche una... Ladispoli protagonista su Rai Radio 2: a “I Lunatici” il racconto della Sagra del CarciofoCosa: Intervista a Claudio Nardocci (Presidente UNPLI Lazio) all’interno del programma “I Lunatici” su Rai Radio 2. Il re degli storyteller arriva in Trentino: a Luserna c'è Matteo CacciaÈ uno dei re incontrastati della narrazione italiana, la sua voce non solo è una delle più autorevoli dello storytelling contemporaneo, ma anche una compagna fedele nel pomeriggio di migliaia di itali ... trentotoday.it Echo - Quello che rimane il nuovo videopodcast di Matteo Caccia: in uscita mercoledì 21 gennaioCondotto da una delle voci più autorevoli della narrazione contemporanea è in uscita mercoledì 21 gennaio, Echo - Quello che rimane il nuovo video-podcast in venti episodi di 25 minuti circa, ... ilmattino.it