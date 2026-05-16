Il re degli storyteller arriva in Trentino | a Luserna c' è Matteo Caccia
Un noto narratore italiano si trova in Trentino, precisamente a Luserna, dove tiene un evento dedicato alla narrazione orale. La sua voce, riconoscibile e apprezzata, accompagna quotidianamente molti ascoltatori di Radio 24 e di diverse piattaforme di podcast. Considerato uno dei principali rappresentanti dello storytelling nel panorama italiano, ha una lunga esperienza nel settore e si dedica alla diffusione delle proprie storie attraverso vari mezzi di comunicazione. La sua presenza in regione rappresenta un momento di interesse per gli appassionati di narrazione e cultura orale.
È uno dei re incontrastati della narrazione italiana, la sua voce non solo è una delle più autorevoli dello storytelling contemporaneo, ma anche una compagna fedele nel pomeriggio di migliaia di italiani che si sintonizzano su Radio 24 (o che ascoltano il podcast). Parliamo di Matteo Caccia, che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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