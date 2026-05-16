Il re degli storyteller arriva in Trentino | a Luserna c' è Matteo Caccia

Da trentotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un noto narratore italiano si trova in Trentino, precisamente a Luserna, dove tiene un evento dedicato alla narrazione orale. La sua voce, riconoscibile e apprezzata, accompagna quotidianamente molti ascoltatori di Radio 24 e di diverse piattaforme di podcast. Considerato uno dei principali rappresentanti dello storytelling nel panorama italiano, ha una lunga esperienza nel settore e si dedica alla diffusione delle proprie storie attraverso vari mezzi di comunicazione. La sua presenza in regione rappresenta un momento di interesse per gli appassionati di narrazione e cultura orale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È uno dei re incontrastati della narrazione italiana, la sua voce non solo è una delle più autorevoli dello storytelling contemporaneo, ma anche una compagna fedele nel pomeriggio di migliaia di italiani che si sintonizzano su Radio 24 (o che ascoltano il podcast). Parliamo di Matteo Caccia, che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il raduno del Jaguar Club Italia arriva in Trentino: dove e quando saràIl 18 e 19 aprile, i soci del Jaguar Club Italia parteciperanno a un evento dinamico che li porterà da Levico Terme a Base Tuono il sabato e la...

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco al via gara-2, Herlings a caccia del bis

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web