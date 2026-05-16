Il re degli storyteller arriva in Trentino | a Luserna c' è Matteo Caccia

Un noto narratore italiano si trova in Trentino, precisamente a Luserna, dove tiene un evento dedicato alla narrazione orale. La sua voce, riconoscibile e apprezzata, accompagna quotidianamente molti ascoltatori di Radio 24 e di diverse piattaforme di podcast. Considerato uno dei principali rappresentanti dello storytelling nel panorama italiano, ha una lunga esperienza nel settore e si dedica alla diffusione delle proprie storie attraverso vari mezzi di comunicazione. La sua presenza in regione rappresenta un momento di interesse per gli appassionati di narrazione e cultura orale.

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