Ladispoli protagonista su Rai Radio 2 | a I Lunatici il racconto della Sagra del Carciofo

Ladispoli è stata protagonista su Rai Radio 2 durante la trasmissione “I Lunatici”, dove è stato raccontato il evento della Sagra del Carciofo. Nell’intervista, Claudio Nardocci, Presidente dell’UNPLI Lazio, ha condiviso dettagli sulla manifestazione e il suo ruolo nella comunità locale. La trasmissione ha permesso di conoscere meglio questa tradizione attraverso le parole di chi la rappresenta.

Cosa: Intervista a Claudio Nardocci (Presidente UNPLI Lazio) all’interno del programma “I Lunatici” su Rai Radio 2.. Dove e Quando: In onda su Rai Radio 2, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 23:00; focus su Ladispoli.. Perché: Per promuovere la Sagra del Carciofo e il fermento culturale del territorio laziale attraverso il viaggio radiofonico di Ivan Cardia.. Le frequenze nazionali di Rai Radio 2 tornano a dar voce alle eccellenze locali, accendendo i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi del litorale laziale. Grazie al viaggio intrapreso dal giornalista e conduttore Ivan Cardia, che sta attraversando l’Italia per raccontarne l’anima più autentica, Ladispoli è diventata la protagonista di una narrazione appassionata all’interno del celebre programma notturno I Lunatici. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Ladispoli protagonista su Rai Radio 2: a “I Lunatici” il racconto della Sagra del Carciofo Articoli correlati Ladispoli, 73a Sagra del Carciofo Romanesco: il Comune invita le attività commerciali localiLadispoli, 16 gennaio 2026 – L’ Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Ladispoli ha diramato il consueto invito rivolto a tutte le... Cortona nelle trasmissioni di Rai Radio 2 "I lunatici" e "Decanter"Le trasmissioni di Rai Radio 2 "I lunatici" e "Decanter" dedicano alcuni momenti a Cortona. Approfondimenti e contenuti su Rai Radio Argomenti discussi: UNPLI LAZIO – Rai Radio 2 accende i riflettori su Ladispoli a I Lunatici. Rai Radio Live Napoli, in arrivo lo speciale di 5 puntate Tu vuo’ fa’ l’americano. Intramontabile CarosoneUno speciale di 5 puntate di Rai Radio Live Napoli, scritto e condotto da Valeria Saggese: Tu vuo’ fa’ l’americano - Intramontabile Carosone andrà in onda dal 9 febbraio ogni lunedì alle 8 e, in ... ilmattino.it Rai Radio Live Napoli, parte Napoli senza Confini di Fabiola CimminellaUn nuovo programma per i napoletani. Si chiama Napoli senza Confini di Fabiola Cimminella e arriva su Rai Radio Live Napoli. L'obiettivo è quello di portare l'energia e la creatività di Napoli oltre i ... ilmattino.it