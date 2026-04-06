Un ragazzo di 16 anni, giocatore dell’Under 17 di una squadra di calcio di Roma, è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Ratto delle Sabine. L’incidente è avvenuto mentre attraversava la strada, e il conducente, un ragazzo di 19 anni, si è fermato subito dopo l’impatto. Il giovane è stato portato in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.

È stato investito in via Ratto delle Sabine a Roma da un'auto guidata da un 19enne mentre attraversava la strada a piedi ed è poi morto in ospedale. La vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra sbato e domenica scorsi in zona Casal Monastero, nel Municipio Roma IV, si chiamava Mattia Rizzetti, calciatore della formazione Under 17 del Roma City Fc. "Non esistono parole per descrivere questo momento di assoluto dolore. Possiamo solo raccoglierci in silenzio attorno ai familiari con affetto e rispetto. Ciao Matti, riposa in pace", si legge in un post su Facebook della società in cui giocava. Anche l'Asd Tor Lupara ha ricordato il ragazzo: "Avevi solo sedici anni e un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Investito mentre attraversava la strada, muore il 16enne Mattia Rizzetti: giocava nell'U17 del Roma City Fc

16enne travolto mentre attraversava la strada: addio a Mattia Rizzetti, giovane talento del calcioLa notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile si è trasformata in tragedia sulle strade di Roma, dove ha perso la vita Mattia Rizzetti, giovane promessa...

Mattia Rizzetti morto investito da un'auto a Roma in zona Casal Monastero, il 16enne giocava nel Tor LuparaÈ stato investito nella notte, sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine a Roma, Mattia Rizzetti.

Temi più discussi: Roma, morto giovanissimo calciatore investito da un'auto; Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni; Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce a Roma. Il giovane calciatore stava rientrando a casa: il dolore della scuola; Incidente nella notte di Pasqua: il 16enne Mattia Rizzetti muore investito a Casal Monastero.

Mattia Rizzetti travolto e ucciso da un'auto mentre tornava a casa a piedi: aveva 16 anni. Illeso l'investitore, è un 19enneDramma nella notte di Pasqua a Roma dove un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ... leggo.it

Investito e ucciso da un'auto mentre tornava a casa a piedi: Mattia Rizzetti muore a 16 anni. Illeso l'investitore, è un 19enneDramma nella notte di Pasqua a Roma dove un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ... leggo.it

Mattia Rizzetti, chi era il 16enne morto investito a Roma. Casal Monastero in lutto ift.tt/9lHGmOR x.com

Il giovane calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni nel giorno di Pasqua facebook