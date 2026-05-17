L’uomo che ha costruito Tokyo a mano | l’Arimaston Building di Keisuke Oka

Nel quartiere di Minato, a pochi passi dalla stazione di Mita, si trova un edificio che si distingue nettamente dal resto del paesaggio urbano. Costruito interamente a mano, questo imponente strumento di architettura è stato realizzato da un individuo senza l’uso di tecnologie moderne o macchinari industriali. La struttura si erge tra ambasciate e hotel di lusso, presentando una presenza insolita e particolare rispetto all’ambiente circostante. La sua costruzione ha richiesto un impegno notevole e un lavoro manuale approfondito.

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Nel quartiere di Minato, a pochi passi dalla stazione di Mita, dove le ambasciate e gli hotel di lusso si allineano con la precisione asettica di una città-macchina, si erge qualcosa di totalmente fuori scala rispetto al mondo circostante. Un edificio dalla forma strana, con curve improbabili, ornamenti bizzarri e un fascino grezzo che cattura l’attenzione prima ancora che la mente riesca a classificarlo. È l’Arimaston Building, e la sua storia è una delle più straordinarie che l’architettura contemporanea abbia prodotto in silenzio, lontano dai riflettori delle grandi riviste patinate e dei premi internazionali. Quasi vent’anni fa, su un minuscolo appezzamento di terreno nella Tokyo orientale, un giovane architetto di nome Keisuke Oka cominciò a costruire una torre di cemento interamente a mano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - L’uomo che ha costruito Tokyo a mano: l’Arimaston Building di Keisuke Oka ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UFO: NON È CHE L'INIZIO: La seconda tranche di file UAP arriva tra 7 giorni Sullo stesso argomento Palais Idéal, la straordinaria storia del palazzo costruito a mano da un solo uomo in 33 anniCostruito pietra dopo pietra da un postino in oltre trent’anni, il Palais Idéal du Facteur Cheval è uno dei monumenti più sorprendenti al mondo, nato... Palais Idéal, la straordinaria storia del palazzo costruito a mano in 33 anni da un solo uomoCostruito pietra dopo pietra da un postino in oltre trent’anni, il Palais Idéal du Facteur Cheval è uno dei monumenti più sorprendenti al mondo, nato...