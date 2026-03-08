Palais Idéal la straordinaria storia del palazzo costruito a mano da un solo uomo in 33 anni
Il Palais Idéal du Facteur Cheval è un monumento costruito interamente a mano da un postino in oltre trent’anni. Iniziato come un progetto personale, il palazzo è composto da pietre posate una a una nel corso di più di tre decenni. La sua realizzazione ha richiesto un impegno costante e una dedizione totale da parte di chi lo ha creato.
