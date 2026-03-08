Palais Idéal la straordinaria storia del palazzo costruito a mano in 33 anni da un solo uomo
Il Palais Idéal, situato in Francia, è stato costruito interamente a mano da un postino in oltre trent’anni. L’opera, composta da pietre raccolte nel tempo, rappresenta una delle creazioni più sorprendenti al mondo. La sua realizzazione ha richiesto un impegno continuo di più di tre decenni, senza l’ausilio di tecniche moderne o collaboratori esterni.
