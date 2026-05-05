Gli Ammo al Crazy Bull | concerto benefico a sostegno delle famiglie dei caduti in missione di pace
Venerdì 8 maggio, durante il fine settimana in cui Genova ospiterà la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, si terrà un concerto benefico presso il locale Crazy Bull, situato in via Degola 7. La band Ammo, nata nel 2018 e composta da militari dell’Esercito italiano, si esibirà per raccogliere fondi destinati alle famiglie dei caduti in missione di pace. L’evento vedrà la partecipazione di pubblico e rappresenta un momento di solidarietà.
Venerdì 8 maggio, durante il fine settimana che vedrà Genova ospitare la 97^ Adunata Nazionale degli Alpini, la band Ammo, fondata nel 2018 da un gruppo di militari dell’Esercito italiano, si esibirà al Crazy Bull (via Degola 7) con un concerto di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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