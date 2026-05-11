Star Space arriva alle Maioliche | due giorni dedicati all’universo

Venerdì 15 e sabato 16 maggio, presso il centro culturale Le Maioliche, si svolgerà Star Space, un evento che offre due giorni dedicati alla scoperta dell’universo. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Faenza e coinvolge aspetti di tecnologia, scienza e creatività, offrendo spazi di approfondimento e interesse per il pubblico interessato agli aspetti scientifici e spaziali. La manifestazione si svolge in un contesto dedicato alla divulgazione e alla stimolazione della curiosità.

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