Star Space arriva alle Maioliche | due giorni dedicati all’universo
Venerdì 15 e sabato 16 maggio, presso il centro culturale Le Maioliche, si svolgerà Star Space, un evento che offre due giorni dedicati alla scoperta dell’universo. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Faenza e coinvolge aspetti di tecnologia, scienza e creatività, offrendo spazi di approfondimento e interesse per il pubblico interessato agli aspetti scientifici e spaziali. La manifestazione si svolge in un contesto dedicato alla divulgazione e alla stimolazione della curiosità.
Venerdì 15 e sabato 16 maggio a Le Maioliche arriva Star Space, un evento dedicato alla scoperta dell’universo tra tecnologia, scienza e creatività con il Patrocinio del comune di Faenza. Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, grandi e piccoli potranno vivere un’esperienza immersiva tra.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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