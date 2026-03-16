Juventus Vlahovic punta il Sassuolo Thuram in dubbio | problema alla caviglia sinistra

Domenica si affrontano Juventus e Sassuolo in una partita importante per entrambe le squadre. Vlahovic si prepara a guidare l'attacco bianconero contro i neroverdi, mentre Thuram sta affrontando un problema alla caviglia sinistra e resta in dubbio per la sfida di sabato. La Juventus conta di avere il suo attaccante a disposizione, mentre il centrocampista potrebbe comunque essere convocato.

L’ebbrezza del quarto posto è durata giusto una ventina di ore, ma Luciano Spalletti cerca conferme a lungo termine, non momentanee. Per questo, con ferocia, vuole allungare la striscia di vittorie contro il Sassuolo e nel frattempo spera di recuperare Dusan Vlahovic, assente da fine autunno: preservato dalla trasferta in Friuli, il serbo può tornare tra i convocati nella sfida di sabato. Monitorate di giorno in giorno anche le condizioni di Khephren Thuram, uscito anzitempo dal match di Udine per un colpo subito alla caviglia sinistra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus, Vlahovic punta il Sassuolo. Thuram in dubbio: problema alla caviglia sinistra Articoli correlati Conto alla rovescia per il derby: le ultimissime. Il Milan punta su Leao e Pulisic. Thuram in forte dubbio per l’Inter, chance per il rientrante BonnyMilano – Battere l’Inter, avvicinarla per una settimana e tenere acceso il lumicino della speranza. Leggi anche: Neres in dubbio, per il brasiliano ancora problemi alla caviglia Contenuti e approfondimenti su Juventus Vlahovic punta il Sassuolo... Temi più discussi: Il rinnovo di Vlahovic con la Juventus ora è possibile: la durata e il possibile ingaggio; Juve, Spalletti: Vlahovic non convocato, si punta per Udine; Juventus, le ultime in vista del Pisa: le condizioni di Yildiz e Gatti. Quando rientra Vlahovic; Rinnovo Vlahovic: Juve offre 6 milioni, Yildiz guadagnerà di più. JUVENTUS VLAHOVIC Juventus, Vlahovic torna ad allenarsi e punta la convocazione contro il PisaLa Juventus accoglie il ritorno in gruppo di Dusan Vlahovic, impegnato parzialmente nella seduta di allenamento odierna ... statoquotidiano.it Juventus, Spalletti fa cadere la prima testa, Vlahovic verso il sì, ecco quanto guadagneràDavid non convince e non segna da un mese: Boga titolare contro l'Udinese e il serbo Vlahovic è più vicino al rinnovo ma dovrà quasi dimezzarsi lo stipendio ... sport.virgilio.it #Juventus, Boga asfalta David e Openda: tutte le cifre del nuovo accordo | CM Via @GiokerMusso x.com Inter a + 8 sul Milan e a + 9 sul Napoli, il Como è quarto davanti a Juventus e Roma: la lotta scudetto è chiusa Chi staccherà il pass per la Champions League - facebook.com facebook