Il tecnico della squadra di calcio ha portato la formazione a Lecce con alcune incognite legate alla presenza di un giocatore francese, che potrebbe non essere disponibile. In caso di assenza, uno dei centrocampisti sarà sostituito da un altro calciatore, mentre un altro sarà inserito nella formazione titolare. La decisione definitiva dipenderà dalle condizioni fisiche del calciatore francese prima della partita.

Un giorno di riposo per mettere da parte il deludente pareggio col Verona già retrocesso di domenica, girare pagina e ritrovare lo spirito dei tempi migliori per affrontare le ultime tre tappe del campionato. La Juventus vede la Roma più vicina (a -1), però è ancora quarta e ha il destino Champions nelle proprie mani. Se Luciano Spalletti vince a Lecce, batte la Fiorentina e trionfa nel derby col Torino all’ultima di campionato non deve perdere tempo in calcoli o nel guardare i risultati delle rivali. I bianconeri hanno sprecato malamente il jolly contro il Verona e indietro non si torna. La Juventus ha soltanto un modo per dimenticare: ritrovare subito i 3 punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, Spalletti a Lecce con il dubbio Thuram

Juventus Lecce: Spalletti e il Dubbio sulla Formazione Chiave

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