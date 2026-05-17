L’Una Hotels perde gara 1 ma salva l’onore Inizio choc poi la rincorsa | Milano vince di 12

Nella prima partita della serie, l’Una Hotels ha subito una sconfitta contro la squadra di Milano con il punteggio di 96-84. La squadra locale ha iniziato il match con un ritmo rapido, portandosi avanti fin dalle prime battute, ma nel corso della partita ha visto aumentare la pressione degli avversari. La formazione di Milano ha registrato buone prestazioni da vari giocatori, con alcuni in doppia cifra, e alla fine ha conquistato la vittoria, mantenendo il vantaggio fino alla conclusione dell'incontro.

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MILANO 96 REGGIO EMILIA 84 EA7 MILANO: Ellis (01), Brooks 22 (36, 48), Shields 19 (57, 26), LeDay 13 (33, 02), Nebo 9 (45); Guduric 12 (24, 11), Bolmaro 10 (45, 03), Mannion 7 (12, 11), Ricci 5 (11, 13), Diop 14 (33) N.e.: Tonut, Flaccadori. All.: Poeta. UNA HOTELS REGGIO EMILIA: Caupain 20 (510, 28), Barford 21 (57, 35), Woldetensae 6 (24 da 3), Severini 6 (01, 24), Williams 2 (13); Thor (02 da 3), Uglietti 5 (04, 12), Echenique 13 (612), Rossato 11 (36 da 3), Vitali. N.e.: Mainini, Brown. All.: Priftis. Arbitri: Attard, Sahin, Bongiorni Parziali: 31-16, 57-40; 75-64 Note. Tiri liberi: Mil 2830 Reg 1115 Rimbalzi: Mil 35 (Nebo 10), Reg 28 (Echenique 7). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Una Hotels perde gara 1 ma salva l’onore. Inizio choc, poi la rincorsa: Milano vince di 12 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Past life adopted daughter used inner voice to frame me, reborn I rise and fight: None escapes! Sullo stesso argomento Una Hotels Napoli 91-80: Reggio soffre ma vince ancora. Sugli scudi Rossato e CaupainReggio Emilia, 3 maggio 2026 – Al termine di un match non certo facile, dove soffre per tre quarti prima di riuscire a venire a capo delle mosse... La Una Hotels vince anche questa GuerriUNA HOTELS 91 GUERRI NAPOLI 80 UNAHOTELS: Barford 16, Thor 12, Rossato 15, Woldetensae 9, Caupain 15, Williams 9, Uglietti, Severini 3, Echenique 12,... L’Una Hotels perde gara 1 ma salva l’onore. Inizio choc, poi la rincorsa: Milano vince di 12Tradiscono Williams e Uglietti, Brown non gioca, Thor si fa male: dopo una rovinosa caduta resta in panchina tutto il secondo tempo ... msn.com La Una Hotels perde in volata a Treviso: nei playoff affronterà MilanoTREVISO –La Pallacanestro Reggiana alla ricerca del quinto posto. Alle 17, in un PalaVerde sold out e tinto dei colori sociali per festeggiare la salvezza della squadra della Marca, la Una Hotels disp ... reggionline.com