Una Hotels Napoli 91-80 | Reggio soffre ma vince ancora Sugli scudi Rossato e Caupain

Reggio Emilia ha conquistato una vittoria in trasferta contro Napoli con il punteggio di 91-80, nonostante abbia sofferto nel corso della partita. Rossato e Caupain sono stati i giocatori più in evidenza, contribuendo significativamente al risultato finale. La partita si è svolta il 3 maggio 2026 e ha visto entrambe le squadre lottare punto a punto, con il team ospite che è riuscito a mantenere il vantaggio negli ultimi minuti.

Reggio Emilia, 3 maggio 2026 – Al termine di un match non certo facile, dove soffre per tre quarti prima di riuscire a venire a capo delle mosse tattiche che lo scafato coach ospite Repesa predispone contro di essa, la Una Hotels supera la Guerri Napoli, mettendo al sicuro il sesto posto in vista dei playoff. Con una piccola speranza (che passa dal successo biancorosso in casa di una Treviso che battendo Cantù si è salvata matematicamente, e dalla vittoria casalinga della Reyer Venezia, che non può più migliorare il suo quarto posto, su Tortona) di raggiungere il quinto. Non sarà facile ma la regular season della Pallacanestro Reggiana, specie dopo le nubi che su di essa si erano addensate fino a gennaio, è da considerarsi più che positivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Hotels Napoli 91-80: Reggio soffre ma vince ancora. Sugli scudi Rossato e Caupain Notizie correlate Leggi anche: Sassari-Una Hotels 99-102, Caupain e Echenique sugli scudi Blitz della Una Hotels Reggio Emilia contro Venezia grazie al trio Caupain-Barford-ThorReggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Splendido blitz, con brivido finale quando il match sembrava definitivamente chiuso a suo favore, per la Una Hotels... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vietata la vendita dei biglietti di Una Hotels-Guerri Basket ai residenti a Napoli; B&B Hotels sbarca ad Ascoli e gestirà l’albergo di Faraotti, opera strategica in ottica turistica; Sarri e un ritorno da fantacalcio: ma nel 2015 Napoli era fantascienza...; Priftis vuole vincere l’ultima gara in casa della stagione regolare. VIDEO. Una Hotels Napoli 91-80: Reggio soffre ma vince ancora. Sugli scudi Rossato e CaupainReggio Emilia, 3 maggio 2026 – Al termine di un match non certo facile, dove soffre per tre quarti prima di riuscire a venire a capo delle mosse tattiche che lo scafato coach ospite Repesa predispone ... ilrestodelcarlino.it Una Hotels Reggio Emilia – Guerri Napoli 91-80: le pagelle26 Jaime Echenique (12 punti): gara che porta a casa, specie nel finale, dove i suoi punti e la fisicità si fanno sentire. Voto 6,5 ... reggionline.com BASKET - LA DIRETTA STREAMING di Una Hotels - Guerri Napoli dal pala Bigi, con Riccardo Bellelli e Leonardo Stellato - facebook.com facebook