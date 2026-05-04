La Una Hotels vince anche questa Guerri

In una partita combattuta, UNA Hotels ha conquistato una vittoria contro Guerrì Napoli con il punteggio di 91-80. I giocatori di UNA Hotels hanno contribuito con diversi punti, tra cui Barford con 16, Rossato e Caupain con 15, Echenique con 12 e Thor con 12. Guerrì Napoli ha visto alcuni dei suoi atleti segnare, ma non è riuscita a superare gli avversari nel punteggio finale.

UNA HOTELS 91 GUERRI NAPOLI 80 UNAHOTELS: Barford 16, Thor 12, Rossato 15, Woldetensae 9, Caupain 15, Williams 9, Uglietti, Severini 3, Echenique 12, Vitali. N.e.: Brown e Mainini. All.: Priftis. GUERRI: Whaley 2, Flagg 11, Mitrou-Long 12, El-Amin 7, Faggian 5, Doyle 9, Caruso 6, Totè 12, Bolton 16. N.e.:Lubrano, Gloria e Esposito. All.: Repesa. Arbitri: Tolga Sahin, Christian Borgo, Matteo Lucotti Parziali: 24-26, 42-48, 63-63 Note: spettatori: 3599; tiri da 3: Unahotels 1030, Guerri 931; tiri liberi: Reggio Emilia 2132, Napoli 1316. Rimbalzi: 43-39. Dopo una partita ostica, piena di difficoltà, e insidie disseminate da una vecchia volpe...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Una Hotels vince anche questa Guerri Notizie correlate La Virtus si spegne a Reggio Emila: la UNA Hotels domina il derby e vince 84-70Dopo un buon avvio, i bianconeri di coach Ivanovic subiscono il ritorno e la fuga dei padroni di casa. Leggi anche: Una Hotels, Cheatham non è guarito. Ora è a rischio anche per i playoff Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Una Hotels Napoli 91-80: Reggio soffre ma vince ancora. Sugli scudi Rossato e Caupain; La Unahotels vince contro Napoli e sogna il quinto posto; Una Hotels Reggio Emilia – Guerri Napoli 91-80: le pagelle; La UNA Hotels Reggio Emilia domina la Bertram Derthona Tortona guidata da Barford e Caupain (88-69). La Una Hotels vince anche questa GuerriNapoli ostica e coach Repesa una volpe: ma Reggio non cade in trappola e alla lunga fa valere il suo talento. Nel ritorno 11 hurrà in 13 match ... msn.com Una Hotels Napoli 91-80: Reggio soffre ma vince ancora. Sugli scudi Rossato e CaupainReggio Emilia, 3 maggio 2026 – Al termine di un match non certo facile, dove soffre per tre quarti prima di riuscire a venire a capo delle mosse tattiche che lo scafato coach ospite Repesa predispone ... ilrestodelcarlino.it Le parole di Jaylen Barford al termine della vittoria della Una Hotels Pallacanestro Reggiana sul Napoli Basket. Video di Leonardo Stellato #pallacanestroreggiana - facebook.com facebook