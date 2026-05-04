La Una Hotels vince anche questa Guerri

Da sport.quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una partita combattuta, UNA Hotels ha conquistato una vittoria contro Guerrì Napoli con il punteggio di 91-80. I giocatori di UNA Hotels hanno contribuito con diversi punti, tra cui Barford con 16, Rossato e Caupain con 15, Echenique con 12 e Thor con 12. Guerrì Napoli ha visto alcuni dei suoi atleti segnare, ma non è riuscita a superare gli avversari nel punteggio finale.

UNA HOTELS 91 GUERRI NAPOLI 80 UNAHOTELS: Barford 16, Thor 12, Rossato 15, Woldetensae 9, Caupain 15, Williams 9, Uglietti, Severini 3, Echenique 12, Vitali. N.e.: Brown e Mainini. All.: Priftis. GUERRI: Whaley 2, Flagg 11, Mitrou-Long 12, El-Amin 7, Faggian 5, Doyle 9, Caruso 6, Totè 12, Bolton 16. N.e.:Lubrano, Gloria e Esposito. All.: Repesa. Arbitri: Tolga Sahin, Christian Borgo, Matteo Lucotti Parziali: 24-26, 42-48, 63-63 Note: spettatori: 3599; tiri da 3: Unahotels 1030, Guerri 931; tiri liberi: Reggio Emilia 2132, Napoli 1316. Rimbalzi: 43-39. Dopo una partita ostica, piena di difficoltà, e insidie disseminate da una vecchia volpe...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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